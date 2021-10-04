Aladağ'da doğaseverler Acıman Yaylası'nda buluştu - Haberler
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Aladağ'da doğaseverler Acıman Yaylası'nda buluştu

AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Aladağ'da doğaseverler Acıman Yaylası'nda buluştu

Adana'nın Aladağ ilçesinde, doğaseverler "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla Acıman Yaylası'nda bir araya gelerek doğa yürüyüşü düzenledi.

ALADAĞ, ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde, doğaseverler "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla Acıman Yaylası'nda bir araya gelerek doğa yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüşün sağlık açısından önemine dikkat çekmek ve ilçenin çevresindeki doğal güzelleri tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda doğasever katıldı.

Etkinliğe katılan Durmuş Ali Durğun, fiziksel aktivite farkındalığı oluşturmak adına güzel bir etkinlik gerçekleştirdiğini belirtti.

Yürüyüşe katılan Nesin Kocagöz de Acıman Yaylası'nın doğasıyla güzel bir yer olduğunu kaydetti.

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri
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