Alaağaç HİS Göletinde genişletme çalışması tamamlandı - Haberler
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Alaağaç HİS Göletinde genişletme çalışması tamamlandı

Bültenler - Haberler | Güncel
Alaağaç HİS Göletinde genişletme çalışması tamamlandı

İl genelinde üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesi Alaağaç Mahallesinin hayvan içme suyu göletinde genişletme ve bakım çalışmalarını tamamlandı.

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilerin gelirlerinin artması için yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesi Alaağaç Mahallesinin hayvan içme suyu göletinde genişletme ve bakım çalışmasını tamamladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Şehrimizde, üretimin sürekliliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle, çiftlik hayvanlarının yaylıma çıktığı alanlarda hayvanların su ihtiyaçlarını gidermesi açısından hayvan içme suyu göletleri büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda Alaağaç Mahallesindeki HİS göletinde genişletme ve bakım çalışmaları gerçekleştirdik. Üreticilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

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