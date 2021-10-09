Akyurt yolcu taşıma otobüslerinde 'sivil' denetim

ANKARA (İHA) - Ankara'da, Akyurt'ta yolcu taşıma otobüslerine sivil olarak binen trafik polisleri sürücü ihlallerini tespit ediyor. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri, yolcu taşıma otobüslerine sivil kıyafetle binerek yolculuk yapıyor. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edilirken, denetleme noktasında durdurularak cezai işlem uygulanıyor.

Yolcuların güvenliğine yönelik gerçekleştirilen bu uygulamanın yanı sıra öğrenci servis araçlarına yönelik denetimlerde devam ediyor. Gerçekleştirilen denetimlerde öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okula gidip gelebilmeleri amacıyla servis araçlarının yönetmelikte belirlenen şartları taşıyıp taşımadığı kontrol ediliyor. - ANKARA