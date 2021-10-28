ZONGULDAK (İHA) - Aktar mağazasının 23. şubesi Düzce'de açıldı

DÜZCE - Zonguldak bölgesinin başarılı iş adamlarından VHP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Akbulut, VHP-Akbaharat mağazalarının 23'üncü şubesini Düzce'de açtı.

Şifalı bitkiler, bitkisel yağlar, bitkisel çaylar, bitkisel kozmetik ürünler, gıda takviyeleri, ekstractlar, kuruyemiş ve baharat alanında hizmet veren VHP Grup, Düzce'de ki vatandaşları şubesine bekliyor. Açılış törenine VHP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Akbulut ve firma yetkilileri, iş adamları, bölge esnafı ve yoğun bir kalabalık katılım sağladı.

Kaliteden ödün vermeden, her geçen gün kendilerini geliştirerek yola devam ettiklerini söyleyen VHP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Akbulut, amaçlarının kaliteyi bozmadan, büyümeye devam edeceklerini belirtti. Akbulut konuşmasında; "VHP Group firmamız 1974 yılında büyüklerimiz tarafından ilk adımı atılan, doğal kuruyemiş, bakliyat, kozmetik ürünleri kapsamında yüzde yüz yerli ürünler üreten bir Türkiye firmasıdır. Şu anda 23. şubemizi Düzce'ye kazandırmanın haklı gururunu ve onurunu yaşamaktayız. Bizler ürünün kaliteli olması, faydalı olması için amacımız daha ucuza ürün değil, daha kaliteli ürünleri doğru fiyata müşteriyle buluşturma adımları ile ilerlemekteyiz. Sizlerin de desteği ile tüm Türkiye'de VHP Group bünyesinde Lokman Efendi zincirini oluşturma hedeflerine doğru yürümekteyiz." İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua edildi ve VHP Lokman Efendi mağazası kurdele kesilerek hizmete açıldı. Mağazayı gezen katılımcılara ikramda bulunuldu.