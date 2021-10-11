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Aktan Helvacıoğlu'nu ziyaret etti

Bültenler - Haberler | Güncel
Aktan Helvacıoğlu'nu ziyaret etti

Keşan'ın ve Trakya'nın duayen gazetecilerinden, Önder Gazetesi sahibi Feyzullah Aktan, 11 Ekim günü Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Helvacıoğlu, Aktan'a ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, "Kent Müzemiz için arşivini aldığımız Önder Gazetesi'nin elektronik ortamda taranması işlemlerine devam ediyoruz. Keşan'ın ve bölgenin 1962 yılından bu yana hafızası olan Önder Gazetesi'nin arşivi çok değerlidir. Keşan'ımızın daha iyi yerlere gelmesi için yıllarını basın mesleğine veren ve bu arşivin Keşan'a kazandırılmasında bizlere destek olan ve anlayış gösteren Feyzullah Amcamıza ziyareti nedeniyle teşekkür ediyorum. "dedi.

Aktan da Önder Gazetesi'nin arşivinin Kent Müzesi aracılığı ile yaşatılacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu konuda uğraş veren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

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