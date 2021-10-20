Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi - Haberler
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Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen yerli ve milli Aksungur SİHA'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen yerli ve milli Aksungur Siha'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.

İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk Aksungur'u teslim ettik. TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli Aksungur SİHA testleri başarı ile tamamlayarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Aksungur SİHA 750 kilo faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip. Hayırlı olsun" dedi. Demir, Aksungur SİHA'nın görüntüsünü de paylaştı.

Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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