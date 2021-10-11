Aksu TV'de yeni yayın dönemi - Haberler
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Aksu TV'de yeni yayın dönemi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aksu TV'de yeni yayın dönemi

Kahramanmaraş'tan hem uydu, hem de dijital platformlarda yayın yapan Aksu TV, yeni yayın dönemine başladı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'tan hem uydu, hem de dijital platformlarda yayın yapan Aksu TV, yeni yayın dönemine başladı.

Kahramanmaraş'ın uydudan yayın yapan televizyon kanalı olma özelliğine sahip Aksu TV, 14 yıl önce Yener ailesi tarafından faaliyete başladı.

Türksat 4 A uydusundan yayın yapan kuruluş, Kahramanmaraş'tan Türkiye, Avrupa'nın tamamı, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Çin'e kadar net bir şekilde izleniyor. Aynı zamanda telefon, tablet ve akıllı televizyonlarla sosyal medya hesaplarında yer alan Aksu TV, yeni yayın dönemine de güçlenerek girdi.

Yaklaşık 40 kişilik ekibi ve yönetim kadrosuyla hizmet veren kuruluş, zengin içerikler ve birbirinden farklı programlarla yeni yayın döneminde de izleyicilerle buluşacak.

Aksu TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Tatlı, "14 yıldır izleyicilerimizden aldığımız güçle gelişen teknolojiyi yakından takip ederek gerek uydu yayıncılığında gerekse dijital platformlarda en iyiyi sunmaya gayret ettik. Her yıl olduğu gibi bu yılda her kesimden izleyenlerimize özel içerikler hazırlamaya çalıştık. Bugün itibariyle tüm programlarımız yeni içeriklerle yayında olacak inşallah" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Aksu TV'de yeni yayın dönemi

Aksu TV'de yeni yayın dönemi

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