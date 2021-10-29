Son dakika haber... Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" diyen kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber... Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" diyen kişi gözaltına alındı

AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde "bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" ifadesini kullanan kişi gözaltına alındı.

SİİRT (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde "bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" ifadesini kullanan kişi gözaltına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Taşkesen'i adresinde gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haber... Akşener'in Siirt ziyaretinde Burası Kürdistan diyen kişi gözaltına alındı

Son dakika haber... Akşener'in Siirt ziyaretinde Burası Kürdistan diyen kişi gözaltına alındı

Son dakika haber... Akşener'in Siirt ziyaretinde Burası Kürdistan diyen kişi gözaltına alındı

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri
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