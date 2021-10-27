Akşener: "Huzuru, mutluluğu yurtdışında aramak zorunda kalan gençler bir milli güvenlik tehdididir"
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Tbmm - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)