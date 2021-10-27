Akşener: "Huzuru, mutluluğu yurtdışında aramak zorunda kalan gençler bir milli güvenlik tehdididir" - Haberler
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Akşener: "Huzuru, mutluluğu yurtdışında aramak zorunda kalan gençler bir milli güvenlik tehdididir"

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması Tbmm - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)

Akşener: Huzuru, mutluluğu yurtdışında aramak zorunda kalan gençler bir milli güvenlik tehdididir

Akşener: Huzuru, mutluluğu yurtdışında aramak zorunda kalan gençler bir milli güvenlik tehdididir

Akşener: Huzuru, mutluluğu yurtdışında aramak zorunda kalan gençler bir milli güvenlik tehdididir

Akşener:
AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri
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