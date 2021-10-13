Akşener: "Doğalgaz ithalatında Rusya'ya daha bağımlı hale gelen yine biziz"
AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona girişi Salonda bulunan katılımcılar Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona girişi
Salonda bulunan katılımcılar
Meral Akşener'in konuşması Tbmm - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)