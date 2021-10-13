Akşener: 'Doğalgaz ithalatında Rusya'ya daha bağımlı hale gelen yine biziz' - Haberler
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Akşener: "Doğalgaz ithalatında Rusya'ya daha bağımlı hale gelen yine biziz"

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona girişi Salonda bulunan katılımcılar Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona girişi

Salonda bulunan katılımcılar

Meral Akşener'in konuşması Tbmm - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Akşener: Doğalgaz ithalatında Rusya'ya daha bağımlı hale gelen yine biziz

Akşener: Doğalgaz ithalatında Rusya'ya daha bağımlı hale gelen yine biziz

Akşener: Doğalgaz ithalatında Rusya'ya daha bağımlı hale gelen yine biziz

Akşener:
AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Akşener: 'Doğalgaz ithalatında Rusya'ya daha bağımlı hale gelen yine biziz' - Haberler
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