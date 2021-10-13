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Akşener'den Erbakan'a ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı genel merkezde ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı genel merkezde ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Erbakan, ziyareti için Akşener'e teşekkür ederek "Meral Akşener Hanımefendi 54'üncü hükumette merhum Erbakan Hocamızın başbakanlığında bakan olarak görev yaptılar. Sohbetimiz sırasında 54'üncü hükumetin gerçekten de tarihe geçtiğini, bilhassa ekonomik anlamda ülkemizin yüzünü güldüren büyük bir bolluk ve bereket dönemine vesile olan bir hükumet olduğunu bir kez daha hatırladık, teyit ettik. Onun dışında da Türkiye'nin güncel meselelerini konuştuk. Sayın Genel Başkan ile bizler de Anadolu'yu, Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Milletimizin ciddi bir çoğunluğunun, artık bir değişim istediğine şahit oluyoruz. Özellikle de ekonomik sıkıntılar dolayısıyla tabiri caizse halkımız açısından, dar gelirli milyonlar açısından bıçak kemiğe dayanmış durumdadır. Bu sorunların çözülmesi için ne yapılabilir. Milletimizin derdine derman olmak için nasıl adımlar atılabilir, bunları görüştük. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili çalışmalarını bir kitap halinde bizlere sundular. Biz de bundan inşallah istifade edeceğimizi ifade ettik" diye konuştu. Akşener de "Türkiye'ye dair, içinde bulunduğu şartlara, ekonomiye, dış politikaya dair istişarede bulunduk. Kendilerinden çok istifade ettim. Görüş alışverişlerimiz devam edecek. ve istişarenin Türkiye'de unutulan bir konu olduğunu, Türkiye'ye yeniden hatırlatmak, insanların birbirleriyle istişare ederek, siyasilerin birbirleriyle istişare ederek tecrübelerini, birikimlerini Türkiye lehine, milletimiz lehine birleştirmesinin çok önemli olduğunu bu istişareler esnasında tecrübe ederek görüyoruz" dedi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Şifanur TAVUS/ANKARA, (DHA)-

Akşener'den Erbakan'a ziyaret

Akşener'den Erbakan'a ziyaret

Akşener'den Erbakan'a ziyaret

Akşener'den Erbakan'a ziyaret
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Haber: Akşener'den Erbakan'a ziyaret - Haberler
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