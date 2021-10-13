Akseki'de yaban hayatı gözlemleme etkinliği yapıldı

Akseki ilçesinde, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Akseki Şefliği ekiplerince, öğrencilere ve ilçe sakinlerine yönelik yaban hayatı gözlemleme etkinliği düzenlendi.

Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler ve yerel halktan çok sayıda kişi katıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Akseki Şefi Mestan Hisarkaya, katılanlara bölge hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte yaban keçisi başta olmak üzere kuzgun, kınalı keklik, sıvacı kuşu, bülbül gibi birçok kuş türü gözlemlendi.

Katılımcılar daha önce bu tür hayvanları bu kadar yakından görmediklerini belirterek, programı düzenleyen Milli Park yetkililerine teşekkür etti.