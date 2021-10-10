Akseki'de üniversite öğrencilerine yönelik doğa yürüyüşü düzenlendi

ALANYA, ANTALYA (AA) - Akseki ilçesinde, Doğa Koruma Ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği ekiplerince Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda öğrencilere yönelik doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı.

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programcılığı bölümü 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden oluşan katılımcılar yaklaşık 7 kilometre yürüdü. Antalya İbradı Üzümdere Mahallesinde başlayan yürüyüş Akseki Handos Balık Çiftliği'nde sona erdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Akseki Şefi Mestan Hisarkaya, öğrencilere bölge hakkında bilgi verdi. Öğrenciler yürüyüş sırasında fotoğraf çekerek Toros Dağları'nın doğal güzelliklerini kayıt altına aldı.

Yürüyüşte Akseki Meslek Yüksekokulu Orman ve Ormancılık Bölümü Öğretim Görevlisi Özgür Suna ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki sorumlusu Olcay Şimşek Kurnaz da yer aldı. ???????