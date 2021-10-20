Akşehir'de sokak hayvanları kısırlaştırılıyor

Akşehir Belediyesi tarafından kısırlaştırılan sokak hayvanları, işlemlerinin tamamlanmasının ardından alındıkları ortamlara bırakılıyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, sokak hayvanları için geçici bakım merkezi oluşturduklarını belirtti.

Sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerinin geçici bakım merkezinde yapıldığını dile getiren Akkaya, "Kısırlaştırdıktan sonra kuduz aşısı ve gerekli paraziter uygulamaları yapılıp, küpeleri takıldıktan sonra sahipsiz sokak hayvanları yaşam alanlarına bırakılıyor. Kısırlaştırma işlemi ile kontrolsüz üremenin önüne geçilecektir. Aynı zamanda sahipsiz sokak hayvanları için mama ve su desteğini de sürdürmekteyiz. Sokakta yaşamını sürdüremeyecek ve güçten düşmüş hayvanların geçici hayvan bakımevimizde rehabilite edilene kadar bakımını sağlıyoruz." dedi.