Akşehir'de kamyonda uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı - Haberler
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Akşehir'de kamyonda uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı

AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel
Akşehir'de kamyonda uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki kamyonda uyuşturucu kullanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki kamyonda uyuşturucu kullanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir petrolde park halindeki kamyonda uyuşturucu kullanıldığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, kamyondaki İdris C. ve Emin K'yi gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada 26 gram metamfetamin ele geçirildi.

AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri
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