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Akşehir'de kaçak tütün operasyonu

AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel
Akşehir'de kaçak tütün operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak tütün satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 3 iş yerine düzenlediği operasyonda 25 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri
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