Akşehir'de kaçak tütün operasyonu
AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak tütün satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, 3 iş yerine düzenlediği operasyonda 25 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri