Aksaray ve Niğde Narlıgöl'ü ortak projeyle turizme kazandıracak

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, Aksaray ve Niğde illerinin iki komşu vilayet olduğunu, ortak değerleri olan illerin valileri olarak fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Vali Şimşek ile Narlıgöl'de daha önce incelemelerde bulunarak bölgede uygulanacak projelerle ilgili çalışma başlatılması kararı aldıklarını hatırlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Kapadokya bölgesinin tek krater gölü, kalp şeklindeki görüntüsüyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisin çeken Narlıgöl'ü değerlendirdik. Kadim bir geçmişe sahip gölün aslına uygun bir şekilde kurullardan geçecek projeyle daha farklı ve güzel bir yer olacağını söylemek istiyorum. Narlıgöl'ün ihtiyaç duyulan bütün tesis ve hizmet çeşidi ile turizme en iyi şekilde hizmet vermesi için misafir karşılama merkezi ve restoran yapımını Niğde ilimiz üstlendi. İnşallah iki proje beraber tamamlandığında Narlıgöl hem Niğde'nin hem Aksaray'ın ortak değeri olarak yerli ve yabancı turistlere hizmet edecek."

Şimşek ise Aydoğdu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu:

"İki ilin sınırları arasında bulunan Narlıgöl'ü, turizmin cazibe merkezi haline getirilmesine yönelik çalışma ve projeleri değerlendirdik. Niğde tarafından göl tabanı ağaçlandırma sahası yanında olacak şekilde hazırlanan proje Aksaray'ın yapacağı karşılama merkezine uzak olması nedeniyle revize edildi. Aksaray tarafından yapılacak karşılama merkezi ile bütünlüğü sağlayacak şekilde yeniden hazırlanan proje perşembe günü kurula sunulacak. Birbirini tamamlayan bu projeler bitince güzellikler daha farklı bir açıdan görülmüş olacak. Narlıgöl tabii güzelliği ile bütün insanların, özelde Niğde ve Aksaray halkının cazibe merkezi haline gelecek."