AKSARAY (Habermetre) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Aksaray'ın bitkisel üretimde Türkiye'de 4. Sırada olduğunu, en az yağış alan 5 il içerisinde bulunan kentte suya göre tarım uygulamaları yapılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Aksaray'ın tarımsal potansiyeli, projeler, tarımsal destekler ile bitkisel üretim, sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantı Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında Ağaçlı Melendiz Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Genel Müdür Yardımcısı Ercan Türktemel, Çayır Mera Şube Başkanı Davut Özgür, Tarım Havzaları Daire Başkanı Vahdettin Doğan, İl Tarım Orman Müdürü Bülent Saklav STK, oda ve birlik başkanları katıldı.

-Daha az su tüketen ürünlere destek artırılmalı

Su kaynaklarının giderek azaldığı, kente dış havzalardan su sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekilerek bitkisel üretim de suya ihtiyaç duymayan ürünlerin yetiştirilmesi ve bu ürünlere devlet desteğinin daha çok verilmesi gerektiği görüşü savunuldu. Tarım İl Müdürü Bülent Saklav'ın Aksaray'ın bitkisel üretim ile ilgili yaptığı sunumun ardından toplantı katılımcıları görüşlerini aktardı.

-Vali Aydoğdu: Aksaray üretmeyi seviyor

Vali Hamza Aydoğdu yaşanan pandemi süreci ile birlikte tarımın öneminin arttığını söyledi. Aksaray'ın tarımsal üretimde TÜİK verilerine göre 8 milyarlık katkı sağladığını ifade eden Vali Aydoğdu; "son yıllarda Aksaray'ın tarımsal üretim ve faaliyetlerde fark edilen bir il olduğunu belirtti. Bitkisel üretimde 4. Sırada bulunan kentin ilk onda 7 ürününün bulunduğunu kaydeden Vali Aydoğdu: "Aksaray üretmeyi seviyor. Aksaray'ın tarım ve tarımsal ürünlerde çok büyük potansiyeli bulunuyor. Ancak üretimde olmazsa olmaz su konusunda haklı taleplerde çiftçilerimiz üreticilerimiz tarafından ifade ediliyor. Ne yapabiliriz bunu bu toplantıda bize yol haritası olacak şekilde belirleyeceğiz. "dedi.

STK, oda ve birlik başkan ve temsilcilerinin görüşlerini aktardığı Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ve beraberindeki heyetin iletilen sorunları not ederek çözümü için yapılacak çalışmaları anlattığı toplantıda, kenttin azalan su kaynakları karşısında alınacak önlem ve beklentileri hakkında açıklamada bulunan Vali Aydoğdu; "Bölgede su kaynaklarının durumu ortada. En az yağış alan iller arasındayız. Biz burada suya göre tarım uygulamalarını geliştirmeliyiz. Çiftçimize, üreticimize bunu anlatmamız lazım. Bölgeye dış havzalardan sağlanacak suyun gelmesini beklerken mevcut suyumuzu en verimli şekilde kullanmak için çiftçilerimizi bilgilendirmeli buna göre ürün ekimlerini teşvik etmeliyiz'dedi.

-Suya göre üretim

Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir düzenlenen toplantıda sorun ve ihtiyaçları bakanlık olarak da detaylı şekilde çalışacaklarını ifade edilen sorun ve ihtiyaçlarla ilgili gerekli çalışmalar hemen başlayacaklarını söyledi.

Toplantı sonunda bölgenin su potansiyeli dikkate alınarak üretilecek bitkilerin araştırılması ve bu konuda çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve geniş kapsamlı araştırmaların yapılarak bir çalıştayın düzenlenmesi kararlaştırıldı.

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