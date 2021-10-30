Aksaray jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aksaray jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte 3 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte 3 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda merkeze bağlı Gençosman köyünde 3 şahsın uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziksel takip başlattı. Yaklaşık 1 hafta süren takip sonucu yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, köyde bir ikamete operasyon yaptı. Operasyonda T.S., G.Ş. ve G.Ş. isimli 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken jandarmadan yapılan açıklamada, "Gençlerimizi zehir tacirlerinden kurtarmak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Jandarma, canına kıymak isteyen ölümün kıyısından çekip aldı! O anlar kamerada

Jandarma, canına kıymak isteyen ölümün kıyısından çekip aldı! O anlar kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title