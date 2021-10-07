AKSARAY (İHA) - Aksaray emniyeti suçlulara göz açtırmıyor

AKSARAY - Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü oluşabilecek suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için kent genelinde her gün gerçekleştirdiği ani denetimlerle suç ve suçluya göz açtırmıyor. Araçlar didik didik aranıyor, sürücü ve yolcular bir bir genel kontrolden geçiriliyor.

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmalarla adeta suç ve suçlulara geçit vermiyor. Asayiş Şubesi ekipleri özellikle gece kentin birçok noktasında ani denetimler yapıyor. Denetimlerin noktası hemen her gün değiştirilirken, tam araçlar tek tek durdurularak didik didik aranıyor. Sürücü ve yolcular ise trafik sorgularının yanı sıra genel sorgulama sisteminden geçiriliyor. Denetimlerde oluşabilecek suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için vatandaşlara duyarlı olmaları konusunda bilgiler verilerek uyarılar yapılıyor. İl Emniyet Müdürlüğü resmi internet sitesi ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna seslenerek suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu. Uygulamaların belirli aralıklarla kent genelinde farklı noktalarda ansınızın yapılarak devam ettirileceği bildirildi.