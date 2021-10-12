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Aksaray'daki cuma pazarı modern görünüme kavuşacak

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'daki cuma pazarı modern görünüme kavuşacak

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Hashas Mahallesi'ndeki cuma pazarı alanında incelemelerde bulundu.

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Hashas Mahallesi'ndeki cuma pazarı alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Dinçer, uzun yıllar kullanılan yıpranmış ve deforme olan alanları tespit ettiklerini hazırlanacak projenin ardından pazar alanını ve çatısının yenileneceğini söyledi.

Pazar yerinde incelemelerde bulunduklarını ve yürütülen proje hakkında bilgi aldığını anlatan Dinçer, şunları kaydetti:

"Aksaray'ın en büyük mahallelerinden biri olan Hashas Mahallesi'ndeki mevcut pazar yerini modern, huzurlu ve güvenli bir ortama kavuşturacağız. Pazar esnafı ve vatandaşlarımızın iklim koşullarından etkilenmeden modern ve temiz ortamlarda alışveriş yapmaları için pazar alanlarındaki yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda inşallah en kısa sürede pazar yerinin projesini hayata geçireceğiz."

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aksaray'daki cuma pazarı modern görünüme kavuşacak - Haberler
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