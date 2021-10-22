Aksaray'da ziynet eşyası ve otomobil çalan 11 zanlı tutuklandı - Haberler
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Aksaray'da ziynet eşyası ve otomobil çalan 11 zanlı tutuklandı

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da ziynet eşyası ve otomobil çalan 11 zanlı tutuklandı

Aksaray'da ev ve iş yerlerinden otomobil, motosiklet, ziynet eşyası, malaklı köpek ile para çalan 11 zanlı tutuklandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da ev ve iş yerlerinden otomobil, motosiklet, ziynet eşyası, malaklı köpek ile para çalan 11 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki ev ve iş yerlerinden hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kiraladıkları araçlarla hırsızlık yapmak için kente birçok kez gelen F.G. (30), E.G. (27), N.U. (19), Ö.E. (58), Y.K. (25), A.D. (22), M.N. (22), B.Y. (31), T.Ç. (28), T.D. (18) ve U.A'yı (21) başka bir eve girme hazırlığındayken suçüstü yakaladı.

Ekiplerin şüphelilerin ikametlerinde yaptığı aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen otomobil, 3 motosiklet, 2 malaklı cinsi köpek, kamera kayıt cihazları, 3 tabanca, 3 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ile motosiklet parçası ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anı bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yüzlerini maskeyle gizleyen hırsızların asansöre binip yukarı katlara çıktığı görülüyor. Şüpheliler daha sonra apartmanın koridorlarından hızlıca inerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Aksaray'da ziynet eşyası ve otomobil çalan 11 zanlı tutuklandı

Aksaray'da ziynet eşyası ve otomobil çalan 11 zanlı tutuklandı

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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