Ürettiği sahte içkileri gazinoda satan kişi yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Aksaray'da ürettiği sahte içkileri gazinoda müşterilere veren işletme sahibi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray- Nevşehir kara yolunda M.S'ye ait işletmenin sahte alkol imalatı ve satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

M.S'nin ikametine ve oteline operasyon düzenleyen ekipler, 32 litre kaçak alkol, 368 şişe sahte bandrol düzenlenmiş içki şişesi, 2 pompalı tüfek ile tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Ürettiği sahte içkileri işletmesinde sattığı öğrenilen M.S, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten gözaltına alındı.