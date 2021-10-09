Aksaray'da tarihi eser niteliğinde 279 obje ele geçirildi - Haberler
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Aksaray'da tarihi eser niteliğinde 279 obje ele geçirildi

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da tarihi eser niteliğinde 279 obje ele geçirildi

Aksaray'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, sikke, yüzük ve çeşitli objelerden oluşan 279 parça eser ele geçirildi.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, sikke, yüzük ve çeşitli objelerden oluşan 279 parça eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çimeli Yeni köyde İ.Ö. (33) ve Ç.C'nin (25) tarihi eser satmak için girişimlerde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, zanlıların otomobilinde ve adreslerinde yaptığı aramada, 245'i sikke, 34'ü de yüzük ve çeşitli objelerden oluşan tarihi nitelikteki eserler buldu.

İki zanlı gözaltına alınırken el konulan toplam 279 parça tarihi eser, Aksaray Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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