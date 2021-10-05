Aksaray'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da polisin düzenlediği ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine ilçe merkezinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 33 kısa dipçik av tüfeği ve 15 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu R.K. (29), Y.B. (44), E.Y. (36) ve A.Y. (69) gözaltına alındı.