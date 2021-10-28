Aksaray'da Kore-Türk Tarih Semineri düzenlendi

AKSARAY (AA) - Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, Aksaray'da düzenlenen Kore- Türk Tarih Seminerine katıldı.

???????Sultanhanı Kervansarayında öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen seminerde konuşan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 17 Eylül 1950'de Hatay'ın İskenderun Limanı'ndan yola çıkan 1. Türk Tugayının Pusan Limanı'na ulaşması ile başlayan Türkiye-Güney Kore dostluğunun 71. yılında olduğunu söyledi.

Yıllar içinde iki ülke ilişkilerinin her geçen gün derinleştiğini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 22 bin Mehmetçik ile katılıp 900 şehit verdiğimiz savaşta, tarihe mal olmuş bir kahramanlık, filmlere konu olmuş bir vefa ve asırlarca sürecek bir dostluk Kore-Türkiye arasında başlamıştır. Sultanhanı ilçemizde yaklaşık 100 tarih öğretmenimiz var. Türk kültürünü Kore kültürünü tarih öğretmenlerimizle müzakere yaptık. Güney Kore'nin tarihi sürecini ecdadımızla olan dostluklarımızı dinledik."

Büyükelçisi Won Ik Lee ise Kore ve Türkiye'nin binlerce yıllık tarihi bağları olduğunu ifade etti.

Kore gazilerinin Kore Savaşı'nda gösterdiği fedakarlıklarla, Kore'nin bugünkü kayda değer ekonomik kalkınmasının ve refahının temelini oluşturduğunu anlatan Lee, "Bu yüzden Kore halkı her zaman Türk Milletine minnet duyuyor. Düzenlediğimiz seminerle öğretmenlere Kore'yi daha iyi anlatmak istedik." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Kore geleneksel dansları ve Türk Halk Oyunları gösterisi yapıldı.

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