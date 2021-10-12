Aksaray'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı
AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
AKSARAY (AA) - Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda H.F.S. (37) ve N.B. (41) gözaltına alındı.
N.B'nin 6 yıl 3 ay, H.F.S'nin ise 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.
Zanlılar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri