Aksaray'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı - Haberler
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Aksaray'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda H.F.S. (37) ve N.B. (41) gözaltına alındı.

N.B'nin 6 yıl 3 ay, H.F.S'nin ise 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Zanlılar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Aksaray'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aksaray'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı - Haberler
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