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Aksaray'da flamingoların uğrak noktası Akgöl kurudu

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da flamingoların uğrak noktası Akgöl kurudu

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bulunan, flamingo ve birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan bölgenin önemli sulak alanlarından Akgöl kurudu.

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde bulunan, flamingo ve birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan bölgenin önemli sulak alanlarından Akgöl kurudu.

Akgöl köyü sınırlarında yer alan 210 bin metrekare büyüklüğündeki tatlı su gölü, göçmen kuşlar ve özellikle flamingolar için önemli besin ve yumurtlama alanı olarak öne çıkıyordu.

Göl, son yıllarda yeterli yağışın düşmemesi, yeraltı sularının çekilmesi ve iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan kuraklıktan etkilendi.

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nü de besleyen Akgöl havzası suyun tamamen çekilmesiyle çorak alana dönüştü.

"Binlerce göçmen kuş gelirdi"

Akgöl Köyü Muhtarı Cuma Göktan, AA muhabirine, köyün ismini alan gölün çok temiz ve berrak bir suyu olduğunu söyledi.

Binlerce göçmen kuşun ve flamingoların her yıl buraya geldiğini belirten Göktan şöyle konuştu:

"Şu anda gölümüz tamamen kurudu. Araçlar, koyun ve büyükbaş hayvan sürüleri gölün içinden rahatça geçiyor. Gölümüzde su olduğu zaman çevre köylerden ve Eskil'den insanlar buraya piknik yapmaya gelirdi. İnsanlar fotoğraf çektirirdi, streslerini atıp giderlerdi. Köylülerimiz bu gölden tarım arazileri için su çekerdi. Gölümüz kuruyunca bizler de mecburiyetten kıraç ekim yapmaya döndük. Su bittiği için sulu tarım yapamıyoruz. Bir an evvel su gelmesi için yetkililere sesleniyoruz."

Köy sakini Mustafa Özkan ise kuraklığın etkisiyle gölün kuruduğunu ifade etti.

Gölün eskiden flamingo, ördek, kaz gibi binlerce göçmen kuşun uğrak yeri olduğunu hatırlatan Özkan, "Eskiden Eşmekaya Sazlığı'ndan buraya su gelirdi. Akgöl'ümüz de Tuz Gölü'nü beslerdi. Gölümüzden tarım sulaması yapardık, şu anda tamamen kurudu. Çobanlarımız, gölün üzerinden koyunlarını geçiriyor." diye konuştu.

Çoban Alaattin Arık da gölün kurumasına çok üzüldüklerini, kuraklığın bölgeyi çok etkilediğini söyledi.

Aksaray'da flamingoların uğrak noktası Akgöl kurudu

Aksaray'da flamingoların uğrak noktası Akgöl kurudu

Aksaray'da flamingoların uğrak noktası Akgöl kurudu

Aksaray'da flamingoların uğrak noktası Akgöl kurudu

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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