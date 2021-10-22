Aksaray'da 4 milyon 330 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi - Haberler
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Aksaray'da 4 milyon 330 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da 4 milyon 330 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

Aksaray'da 4 milyon 330 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 4 milyon 330 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda seyreden bir tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada 4 milyon 330 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Araçtaki N.D. (38), E.G. (46) ve G.K. (49) gözaltına alındı.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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