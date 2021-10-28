Aksaray'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - Haberler
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Aksaray'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Aksaray'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma töreniyle başladı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma töreniyle başladı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Atatürk Anıtı'na birer çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve diğer ilgililer katıldı.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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