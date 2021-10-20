Aksaray'da 2 milyon filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 2 milyon kaçak filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu Aksaray-Adana kara yolunda seyreden bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada 2 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.K. (35) gözaltına alındı.