Aksaray'da 2 milyon filtreli sigara kağıdı ele geçirildi - Haberler
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Aksaray'da 2 milyon filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da 2 milyon filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

Aksaray'da 2 milyon kaçak filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 2 milyon kaçak filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu Aksaray-Adana kara yolunda seyreden bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada 2 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.K. (35) gözaltına alındı.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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