Aksaray'da 2 milyon filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da 2 milyon kaçak filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
AKSARAY (AA) - Aksaray'da 2 milyon kaçak filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu Aksaray-Adana kara yolunda seyreden bir aracı durdurdu.
Yapılan aramada 2 milyon kaçak makaron ele geçirildi.
Araç sürücüsü M.K. (35) gözaltına alındı.
AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri