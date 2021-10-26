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Aksaray'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. (49) ve N.N.A. (41) gözaltına alındı.

Zanlılar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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