Aksaray'da 16 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum maddesi ele geçirildi
AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da nükleer enerji, füze imalatı ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 16 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum maddesi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
AKSARAY (AA) - Aksaray'da nükleer enerji, füze imalatı ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 16 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum maddesi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ve el değiştirmesi" suçu kapsamında kentte saf alüminyum satılacağı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.
Operasyon kapsamında merkeze bağlı Ekecikşeyhler köyünde T.Y'nin (48) kullandığı araç durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada 4 külçe halinde 16 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum maddesi ve 1 silah ele geçirildi, T.Y. gözaltına alındı.
AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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