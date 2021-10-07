Aksaray Belediyesi Hashas ve Hamza Baba türbelerini restore ediyor - Haberler
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Aksaray Belediyesi Hashas ve Hamza Baba türbelerini restore ediyor

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray Belediyesi Hashas ve Hamza Baba türbelerini restore ediyor

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehrin manevi ikliminde önemli bir yere sahip Hashas ve Hamza Baba türbelerinde restore çalışmalarının başladığını söyledi.

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehrin manevi ikliminde önemli bir yere sahip Hashas ve Hamza Baba türbelerinde restore çalışmalarının başladığını söyledi.

Başkan Dinçer, restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Dinçer, yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmaları ile şehrin kültürel değerlerine sahip çıktıklarını söyledi.

Restorasyon çalışmalarıyla geçmişten gelen değerlerin gelecek kuşaklara aktarıldığını anlatan Dinçer, "Kentimiz ve kültürümüz için önemli zatların manevi iklimini gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Böylece geçmiş ile gelecek arasında köprü kuruyoruz. Şehrimiz 'evliyalar kenti, evliyalar diyarı' olarak biliniyor. Şehrimizin köklü bir geçmişi olduğunu biliyoruz ve çalışmalarımızda bu minvallerde sürdürüyoruz." diye konuştu.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aksaray Belediyesi Hashas ve Hamza Baba türbelerini restore ediyor - Haberler
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