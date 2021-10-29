Aksaray Ağaçören 1. Ceviz Festivali büyük coşkuyla gerçekleştirildi

AĞAÇÖREN, AKSARAY (Habermetre) - Aksaray Valiliği öncülüğünde cevizi ile meşhur Ağaçören İlçesinde 1. Aksaray Ağaçören Ceviz Festivali İlçe meydanında gerçekleştirildi. En iyi ceviz yarışması, cevizden yapılan tatlılar, ezmeler çeşitli süs eşyalarının yer aldığı stantlar büyük ilgi gördü. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ünlü Ağaçören cevizinin düzenlenen festivalin bir başlangıç olduğunu her ilçenin kendine has özellikleri olduğunu el birliği içinde güzellikleri çoğaltacaklarını söyledi.

Birincisi düzenlenen Ağaçören Ceviz Festivaline Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Milletvekilleri Ramazan Kaşlı, Ayhan Erel, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İlçe Kaymakamları, İlçe ve belde belediye başkanları, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan Festival Aksaray eski fotoğraflarından oluşan serginin açılması ile başladı. Vali Hamza Aydoğdu beraberindeki heyet ile festivalde yer alan stantları gezdi. Cevizden yapılan ürünleri inceleyen Vali Aydoğdu Belediye Başkanı Evren Dinçer ve davetliler çeşitli cinslerde üretimi yapılan cevizler hakkında bilgi aldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ardından istiklal marşının okunması ile başlayan festivalin açılış konuşmasını yapan İlçe Belediye Başkanı Yaşar Bekleviç, Ağaçören cevizinin tanıtımının önemine dikkat çekerek Vali Hamza Aydoğdu'nun geldiği ilk günlerde Ağaçören cevizinin daha iyi tanıtılması için yapılan çalışmalar destek olduğunu söyledi. İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller 'in yaptığı bereket duasının ardından konuşan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Semiz festivalin geleneksel olarak her yıl düzenlemek istediklerini belirtti. Semiz; Ağaçören ilçesinde yeni ceviz bahçelerinin oluşturularak üretimin arttırılmasına yönelik yeni projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'de yaptığı konuşmasında "Ağaçören kabuğunu kırıyor ve gerçekten kabuklar kırıldı, güzellikler ortaya çıktı. Güzel güzel cevizlerimizi tattık. Ağaçören cevizini tanıtmak ve ülke genelinde bilinirliğini arttırmak bugüne kadar bir özlemdi. Sürekli bunu düşüncesi ve planı içerindeydik ve bizim cevizimiz kaman cevizinden daha güzeldi ve ön plana çıkaracaktık. O gün bugün oldu. "dedi.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ve Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı' da yaptığı konuşmasında Ağaçören cevizi düzenlenen festivallerle tüm Türkiye'de tanıtılacağını söyledi.

Vali Aydoğdu: 'Her ilçemizin özelliklerini ortaya çıkaracağız'

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'da yaptığı konuşmasında Aksaray'ın yedi ilçesinin birbirinden hiçbir farkı olmadığını söyledi.

Kentin jeopolitik konum itibari ile Türkiye'nin en önemli cazibe merkezlerinden birisi olduğunu kaydeden Vali Aydoğdu; "Aksaray'a Vali olarak atandığında Evliya Çelebinin zikrettiği bir hikaye beni çok etkilemişti. Hadise şu; ikinci Kılıçaslan şehrin iki girişine Aslan bırakır. Şehre gelen insanların iyi niyetli mi kötü niyetli mi, iyi ahlaklı mı kötü ahlaklı mı olduğunu aslanlar bakar, ağızlarından çıkarttılar alevlerle kötü ahlaklı insanları şehre sokmazlar. Biz birbirimize gözlerimize içine bakarak şunu karar vermek zorundayız. Biz Aksaray'ın güzelliklerini, iyiliklerini yayacağız. Biz birbirimize sahip çıkmalıyız. Şunu samimiyetle söylemem gerekiyor. Bugün burada bir güzellik varsa bu güzellik burada olan herkesin emeğiyle olmuştur. Bireysel bir başarıdan söz etmemiz mümkün değildir. Eğer Aksaray'da bu potansiyel olmasaydı, burada ceviz olmasaydı, Ortaköy'de 20'in üzerinde peynir fabrikası olmasaydı, Yunus Emre, Taptuk Emre olmasaydı, Güzelyurt'ta Ihlara vadisi olmasıydı, Sarıyahşi'de gölümüz olmasaydı, bunlar olmadıktan sonra sizin bir şeyleri ortaya çıkarmanız mümkün değildir ki. Bizim milletvekillerimizle birim amirlerimizde yaptığımız şu o güzelliklerin üzerini örten tozları kaldırmak. Biz hepimiz el birliği işe bunları yaptık. Bu festivalle eksiklerimizi tamamlayarak devam edeceğiz. Güzelleştireceğiz. Bizim amacımız şu; her ilçemizin bir ya da birkaç özelliğini öne çıkarmak. " diye konuştu.

Konuşmaların ardından en iyi ceviz ve en iyi ceviz tatlısı kategorilerinde dereceye giren vatandaşlara ödülleri takdim edildi. Festival yerel sanatçılar ve ünlü sanatçı İsmail Altunsaray sahne alarak konser verdi.

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