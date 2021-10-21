Aksaray 2. OSB'sine Kavuşuyor

AKSARAY (Habermetre) - -Vali Hamza Aydoğdu :

"Aksaray Sultanhanı 2. Osb ile büyük değişim yaşayacak'

Sultanhanı, Eskil ve Ortaköy İlçelerine kurulacak organize sanayi bölgeleri ile ilgili ilk sevindirici haber Sultanhanı ilçesi için duyuruldu. Aksaray Sulananında kurulacak 2. OSB için bakanlık onayı çıktı.

"Aksaray Sultanhanı 2. OSB" ismiyle tescillenecek yeni OSB için 15 kişinin yer alacağı müteşebbis heyetinin oluşturularak bakanlığı bildirilmesi istendi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu; Sultanhanında 93 hektar alana sahip olacak OSB ile Aksaray'ın kaderinde iyi anlamda bir kırılma yaşanacağını, bölgede yatırım yapmak isteyen önemli sayıda yatırımcının bulunduğunu söyledi.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında; Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Sultanhanı Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, Aksaray Ticaret Odası Genel Sekreteri Mustafa Murat Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Refik Tezcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Aksaray Sultanhanı 2. OSB'nin kurulum, müteşebbis heyet oluşturulması ve çalışma takvimi ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Başkanlığını Vali Hamza Aydoğdu'nun yapacağı müteşebbis heyet üye dağılım sayısını belirlendiği toplantıda Aksaray Sultanhanı 2. OSB ile ilgili yürütülecek iş ve işlemlerin ivedilikle yapılması kararlaştırıldı.

-Aksaray 10 içinde daha iyi yerde olacak

Vali Hamza Aydoğdu gelecek 10 yıla dikkat çekerek Aksaray'ın çok farklı bir konumda olacağını söyledi. Aksaray Organize Sanayi Bölgesinin sürekli genişleme alanları ilave edilerek toplamda 1298 hektar alana ulaştığını 575 adet sanayi parselinden 556'sının tahsis edildiğini söyledi. 17 farklı sanayi alında 251 firmanın üretim yaptığını kaydeden Vali Aydoğdu Aksaray OSB'de yaklaşık 12. 000 kişinin de istihdam edildiğini belirtti.

Mevcut OSB genişleme alanlarında fabrika inşaatlarının devam ettiğini vurgulayan Vali Aydoğdu: "Aksaray'ın yatırım avantajlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar bizden arsa talebinde bulunuyor. Bu noktada yeni yatırım alanları oluşturulması amacıyla Sultanhanı, Eskil, Ortaköy ilçelerimizde OSB kurulması için girişimlerde bulunarak çalışmalar başlatılmıştı. Yakından takip ettiğimiz yeni OSB kurulması konusunda ön onayı bakanlıkça verilen yerlerden olan Sultanhanı İlçemizde 2. OSB'nin kurulması onayı verilerek müteşebbis heyeti oluşturulması ile ilgili sona gelindi. 15 kişiden oluşacak heyetin oluşturulması en kısa sürede tamamlanarak yönetim kurulu oluşturulacak. "

Sultanhanı ilçesinde kurulacak Aksaray Sultanhanı 2. OSB ile Aksaray'ın kaderinde kırılma olacak" diyen Vali Aydoğdu: "Aksaray tarımda, turizmde başlattığı gelişimi sanayide de devam ettirecek. Kent 10 yıl içinde daha iyi yerde olacak. Aksaray bizim ortak değerimiz, bugün çok mutlu olduğum bir gün hayırlı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. "

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