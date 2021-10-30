Akrabasını ziyarete geldiği evde eliyle aç kalan tilkiyi besledi - Haberler
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Akrabasını ziyarete geldiği evde eliyle aç kalan tilkiyi besledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Akrabasını ziyarete geldiği evde eliyle aç kalan tilkiyi besledi

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde akrabasını ziyarete gelen bir kişi, gece vakti aç aklaması sonucu yanına kadar gelen tilkiyi eliyle besledi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde akrabasını ziyarete gelen bir kişi, gece vakti aç aklaması sonucu yanına kadar gelen tilkiyi eliyle besledi.

İstanbul'da ikamet eden Yunus Kürkçü, Pınarbaşı ilçesine bağlı Çalkaya köyünde yaşayan akrabalarını ziyaret etmek için Kastamonu'ya geldi. Pınarbaşı'nda gece saatlerinde aç kalan tilki, ürkek ve korkak bir şekilde bir eve yaklaştı. Tilkinin geldiği gören Yunus Kürkçü, evde bulunan yiyeceklerden tilkiye verdi. Kürkçü, elleriyle aç kalan tilkiyi bir süre besledi. Karnını doyuran tilki, ardından ormanlık alanda gözden kayboldu. - KASTAMONU

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