Akkuyu NGS'nin 4'üncü güç ünitesi için inşaat lisansı alındı

NÜKLEER Düzenleme Kurulu, Akkuyu Nükleer A.Ş. adına Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü güç ünitesi için inşaat lisansının verilmesini onayladı.

İnşaat lisansının alınması için gerekli başvuru belgeleri, 12 Mayıs 2020 tarihinde Nükleer Düzenleme Kurumu'na (NDK) sunuldu. Akkuyu Nükleer A.Ş., inşaat lisansı başvurusu kapsamında Ön Güvenlik Analizi Raporu'nu (ÖGAR), Olasılıklı Güvenlik Analizi'ni ve ayrıca güç ünitesinin güvenliğini ve güvenilirliğini doğrulayan bir dizi belgeyi NDK'ya ibraz etmişti. Başvuru belgelerinin incelenmesi sonucunda Akkuyu NGS'nin 4'üncü ünitesine inşaat lisansının verilmesi uygun bulundu. Bu lisans, 4'üncü ünitenin reaktör ve türbin adaları gibi nükleer güvenlik kapsamında yer alan tüm bina ve yapılarının inşaatına başlanmasını mümkün kılıyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

Akkuyu NGS sahası, nükleer enerji sektöründe dünyanın en büyük inşaat alanlarından biri haline gelmiş durumda. 13 binden fazla kişinin çalıştığı Akkuyu NGS sahasında, 70'in üzerinde kule vinci dahil olmak üzere, 1000'den fazla inşaat ekipmanı ve aracı yer alıyor. Sahada yürütülen bütün çalışmalar, Türkiye'nin ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bağımsız nükleer yapı denetim kuruluşlarının yakın denetimi ve koordinasyonu içerisinde gerçekleştiriliyor.