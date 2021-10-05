AKK Başkanı Yılmaz'dan Atatürk'ün Ankara hemşehriliğini kabulünün 99. yıl dönümü mesajı Açıklaması

ANKARA (AA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 5 Ekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara hemşehriliğini kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk'ün "Ankara'nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır." sözlerini anımsatarak, Ankaralıların gönlünde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ayrı bir yere sahip olduğunu belirtti.

Ankara'nın Atatürk'ün kenti olduğunu ifade eden Yılmaz, "Onun başkent yaptığı şehirdir. Ankara'nın Atatürk'e duyduğu sonsuz minnet duygusu, bizler için en büyük ilhamdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 5 Ekim Ankara hemşehriliğinin kabulü, Ankara'nın en kutlu günlerinden biridir. Şüphesiz Ankara, Atatürk'ün hemşehriliği ile şan ve şeref kazanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Ankara, bize Atatürk'ün emaneti"

Konsey olarak, Ankara'nın marka kimliğini artırmak için çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara, bize Atatürk'ün emaneti. Ankara Kent Konseyi olarak 1500 bileşen, 30 çalışma grubu ve 3 meclisimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Atatürk'ün bize emaneti olan Ankara'yı dünya başkentlerinden biri yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü Ankara, milli mücadele zamanlarında giydiği ateşten gömlek ile her şeyin en güzelini hak eden bir kent. Atatürk'ü Dikmen sırtlarında karşılayan binlerce Seymen ile bugün heyecanımız aynıdır. Aynı ruhla bugün Ankara için irade koymaya devam ediyoruz. Bu vesile ile 99 yıllık hemşehrimiz Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, minnet ve şükranlarımızı arz ediyoruz."