AKK Başkanı Yılmaz'dan Atatürk'ün Ankara hemşehriliğini kabulünün 99. yıl dönümü mesajı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AKK Başkanı Yılmaz'dan Atatürk'ün Ankara hemşehriliğini kabulünün 99. yıl dönümü mesajı Açıklaması

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
AKK Başkanı Yılmaz'dan Atatürk'ün Ankara hemşehriliğini kabulünün 99. yıl dönümü mesajı Açıklaması

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 5 Ekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara hemşehriliğini kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ANKARA (AA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 5 Ekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara hemşehriliğini kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk'ün "Ankara'nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır." sözlerini anımsatarak, Ankaralıların gönlünde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ayrı bir yere sahip olduğunu belirtti.

Ankara'nın Atatürk'ün kenti olduğunu ifade eden Yılmaz, "Onun başkent yaptığı şehirdir. Ankara'nın Atatürk'e duyduğu sonsuz minnet duygusu, bizler için en büyük ilhamdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 5 Ekim Ankara hemşehriliğinin kabulü, Ankara'nın en kutlu günlerinden biridir. Şüphesiz Ankara, Atatürk'ün hemşehriliği ile şan ve şeref kazanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Ankara, bize Atatürk'ün emaneti"

Konsey olarak, Ankara'nın marka kimliğini artırmak için çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara, bize Atatürk'ün emaneti. Ankara Kent Konseyi olarak 1500 bileşen, 30 çalışma grubu ve 3 meclisimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Atatürk'ün bize emaneti olan Ankara'yı dünya başkentlerinden biri yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü Ankara, milli mücadele zamanlarında giydiği ateşten gömlek ile her şeyin en güzelini hak eden bir kent. Atatürk'ü Dikmen sırtlarında karşılayan binlerce Seymen ile bugün heyecanımız aynıdır. Aynı ruhla bugün Ankara için irade koymaya devam ediyoruz. Bu vesile ile 99 yıllık hemşehrimiz Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, minnet ve şükranlarımızı arz ediyoruz."

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
Başkan, 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kaza öncesi çekilen fotoğrafı paylaştı

Başkan, 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kaza öncesi çekilen fotoğrafı paylaştı

 Son Dakika | Ankara-İstanbul yolundaki trafik kazasında 3 kişi öldü

Son Dakika | Ankara-İstanbul yolundaki trafik kazasında 3 kişi öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu
Magazin Düm Tek Tek Mustafa Keser
Spor Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Fatih Sergen Yalçın Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AKK Başkanı Yılmaz'dan Atatürk'ün Ankara hemşehriliğini kabulünün 99. yıl dönümü mesajı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 15:38:00. #1.13#