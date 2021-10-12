Akıllı Kart Yükleme Hizmeti(Sanal POS) Devreye Girmiştir Yeni
Üniversitemiz yemekhanelerinde üniversite kimlik kartlarına para yüklemek isteyen öğrenci ve personelimizin https://yemekhane. nku. edu.
Üniversitemiz yemekhanelerinde üniversite kimlik kartlarına para yüklemek isteyen öğrenci ve personelimizin https://yemekhane. nku. edu. tr/ linkinden veya Anasayfa hızlı menü Yemek Kart Dolum seçeneğinden sanal posa ulaşıp para yükleme hizmeti devreye girmiştir.
Kart dolum noktasındaki yoğunluğu azaltmak adına 12 Ekim 2021 Salı Günü itibariyla internet üzerinden yükleme yapılması önemle rica olunur.
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