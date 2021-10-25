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Akhisarlı Nil Deniz, Türkiye Şampiyonu oldu

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Akhisarlı Nil Deniz, Türkiye Şampiyonu oldu

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Manisa'da yapıldı.

93 sporcunun katıldığı Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda 18 yaş üzerinde Nil Deniz Bal Türkiye Şampiyonu oldu.

İlk gün 12-14, 15-17 ve 18 yaş üzeri grupların mücadele ettiği şampiyonda tekler, çiftler, triolar ve grup kategorisindeki yarışmalar sona erdi. Celal Bayar Üniversitesi Spor Kulübü'nün Akhisarlı sporcusu Nil Deniz Bal 20.90 puan ile Türkiye Şampiyonu olurken ikinci ise Kadim C.S.K.'den Asena Bilge Burhan ise 18.85 puan ile ikinci oldu.

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