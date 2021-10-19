AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz açıklarındaki 6.0 büyüklüğündeki deprem Denizli'de hissedildi

DENİZLİ - Akdeniz'in Yunanistan hudutlarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem, Denizli'de de kısa üreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre; bu sabah saat 08.32 sıralarında Akdeniz'in Yunanistan hudutlarında kalan bölümünde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En yakın kıyı olan Kaş'a 155 kilometre uzaklıkta ve yerin 36 kilometre derinliğinde meydana gelen büyük şiddetteki Akdeniz'e kıyısı olan illerin yanı sıra Denizli'de de hissedildi.

Depreme sabah işlerine gitmek üzereyken yakalanan vatandaşlar, kısa süreli korku ve panik yaşadı. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin neden olduğu paniğin atlatılmasının ardından, günlük hayat normale döndü.