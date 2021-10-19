Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi - Haberler
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Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi AFAD verilerine göre Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem Kaş'a komşu olan Muğla'nın Fethiye ilçesinde de hissedildi.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi

MUĞLA - AFAD verilerine göre Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem Kaş'a komşu olan Muğla'nın Fethiye ilçesinde de hissedildi.

Yerin 36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kaş'a komşu olan Fethiye ilçesinde hissedildi. Deprem nedeniyle her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken ilçede günlük hayatın devam ettiği bildirildi.

Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi

Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi

Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi

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Akdeniz'de meydana gelen deprem Muğla'da da hissedildi
İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - Son Dakika Haberleri
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