Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
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Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Deprem Dairesi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 08.32'de Akdeniz'de kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 36,10 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesinin 189,11 kilometre açığında olduğu belirlendi

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine, kendisinin de depremi hissettiğini söyledi.

Şu ana kadar kendilerine herhangi bir ihbar gelmediğini belirten Yazıcı, "Bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok. İlçedeki uzak mahalleler ve yayla yerleşimleriyle de irtibat halindeyiz." dedi.

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AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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