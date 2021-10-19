Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (3)

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ DEĞİŞEBİLİR

Antalya'da Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, Akdeniz'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin yabancı kaynaklarda 6.4 büyüklüğünde tespit edildiğini, birkaç saat sonra depremin büyüklüğüyle ilgili yeniden verilerin düzeltilebileceğini söyledi. Yüklü, "Depremin büyüklüğü zamanla değişebiliyor. Her kurum birbirinden veri alıyor. Herkesin istasyon sayısı ve kalitesi aynı özellikte değil. Çünkü hesaplamalar odak merkezi ve derinliğine göre değişebiliyor" dedi.

Aslı DURAN/ANTALYA,