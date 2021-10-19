Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (2)

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - VALİ YAZICI: CAN VE MAL KAYBI YOK

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yazıcı, "İlimiz Kaş ilçesi açıklarında, saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Deprem, Antalya'nın yanı sıra Burdur, Mersin, İzmir, Denizli ve çevresinde de hafif hissedildi.