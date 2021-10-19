AKDENİZ'DE 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( Afad ) yapılan açıklamada, Akdeniz'in 130.19 kilometre açıklarında, 36.10 kilometre derinlikte, saat 08.32'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra, çevre iller ve ilçelerde de hissedildi. Depremin merkez üssünün, Antalya'nın Kaş ilçesine 189.11 kilometre uzakta olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Antalya Kaş'tan detaylar

Datça'dan detaylar

HABER ANTALYA, (DHA)-