AKDENİZ'DE 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Haberler
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AKDENİZ'DE 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( Afad ) yapılan açıklamada, Akdeniz'in 130.19 kilometre açıklarında, 36.10 kilometre derinlikte, saat 08.32'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra, çevre iller ve ilçelerde de hissedildi. Depremin merkez üssünün, Antalya'nın Kaş ilçesine 189.11 kilometre uzakta olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Antalya Kaş'tan detaylar

Datça'dan detaylar

HABER ANTALYA, (DHA)-

AKDENİZ'DE 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AKDENİZ'DE 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AKDENİZ'DE 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AKDENİZ'DE 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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