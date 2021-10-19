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Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( Afad ) yapılan açıklamada, Akdeniz'in 130.19 kilometre açıklarında, 36.10 kilometre derinlikte, saat 08.32'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra, çevre iller ve ilçelerde de hissedildi. Depremin merkez üssünün, Antalya'nın Kaş ilçesine 189.11 kilometre uzakta olduğu kaydedildi.


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Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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