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Akdeniz Belediyesinde yangın tatbikatı yapıldı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Akdeniz Belediyesinde yangın tatbikatı yapıldı

Akdeniz Belediyesince, personelin katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz Belediyesince, personelin katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye binası önünde farklı kimyasal içeriklere sahip yangın söndürme tüpleriyle olası yangınlara nasıl müdahale edileceğine ilişkin eğitim düzenlendi.

Eğitimlerde belediye personeline, yangın tüpü kullanımı ve yangına doğru ve etkin müdahale teknikleri anlatıldı.

Eğitimin ardından belediye önünde ateş yakılıp, yangın uyarı alarmı aracılığıyla personelin acil çıkış kapılarından tahliyesi sağlandı.

Yangın tatbikatı, çalışanların ateşi söndürmesiyle sona erdi.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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