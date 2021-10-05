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AKDEM Mutfak Atölyesi'nin Dumanı Tütüyor

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AKDEM Mutfak Atölyesi'nin Dumanı Tütüyor

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi Beykoz'da dezavantajlı bireyleri hayata bağlayan Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) bünyesinde engelli çocuk ve gençlere yönelik kurulan "Mutfak Atölyesi" eğitimlerine başladı.

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

Beykoz'da dezavantajlı bireyleri hayata bağlayan Aile, Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) bünyesinde engelli çocuk ve gençlere yönelik kurulan "Mutfak Atölyesi" eğitimlerine başladı.

Beykoz Belediyesi tarafından dezavantajlı bireylerin hayata katılımlarını artırmak, özgüvenli ve mutlu yaşamalarını sağlamak amacıyla açılan merkezde, sağlıktan eğitime, sanattan psikolojik danışmanlığa birçok alanda hizmet veriliyor.

AKDEM çatısı altında günlük yaşamlarında ihtiyaç duydukları desteğe, sanat ve eğitimle dolu renkli bir sosyal ortama kavuşan engelli ilçe sakinleri ve aileleri hayata özgüvenle bakıyor.

Çubuklu Hobi Bahçesi'nde kısa süre önce, engelli bireylere özel tasarlanan sınıflarıyla açılan AKDEM'de, profesyonel ekipmanlarla donatılan "Mutfak Atölyesi"nde çocuklara el ve mutfak becerilerini geliştirecek eğitimler veriliyor.

Usta öğreticilerle yürütülen eğitimlerde katılımcılara pasta, kek ve kurabiye yapımı öğretiliyor. Katılımcı çocuklar eğlenceli bir ortamda zevkle hazırladıkları yiyecekleri, hayal güçlerinegöre süsleyerek şekil veriyor.

Arkadaşlarının yer aldığı sosyal bir alanda vakit geçiren çocuk ve gençler becerilerini geliştirmenin yanı sıra başarmanın sevincini yaşıyor.

Cafeterya Açılacak

AKDEM bünyesinde, engelli çocukların "Mutfak Atölyesi"nde yaptığı bir birinden leziz ürünlerin sergilenip satılacağı cafeterya ve satış ofisi de çok yakında açılacak.

Cafeteryada çalışma imkanına kavuşan hafif zihinsel engelli çocuklar, hem toplumsal yaşama adapte olacak hem aile ekonomisine katkıda bulunacak.

Engelli bireylerin yaşam becerilerini ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla verilen eğitimlere düzenli katılanların sektörde istihdamlarının sağlanması da hedefleniyor.

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Haber: AKDEM Mutfak Atölyesi'nin Dumanı Tütüyor - Haberler
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